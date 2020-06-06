Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов

Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии в выстраивании отношений с этой страной.
Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE»
Российское Министерство иностранных дел ранее в официальном комментарии уже пообещало ответить Чехии.
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Напряжённость между странами обострилась после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Как передавал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.
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