Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/6851b2da-a82e-11ea-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Россия обязательно будет учитывать высылку дипломатов из Чехии в выстраивании отношений с этой страной.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она подчеркнула, что, «конечно, будут ответные меры». Захарова отметила, что у Москвы просто нет иной альтернативы после таких действий чешских властей.

Российское Министерство иностранных дел ранее в официальном комментарии уже пообещало ответить Чехии.

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Напряжённость между странами обострилась после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. Как передавал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, чтобы отравить ответственных за снос памятника.