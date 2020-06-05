МИД России пообещал «адекватный ответ» на высылку дипломатов из Чехии

https://static.news.ru/photo/eef7151c-a745-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия обязательно ответит на высылку двух сотрудников российского центра культуры из Праги. За такие провокации надо отвечать, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Чешская сторона, решившись на этот недружественный шаг, поступила «непорядочно и недостойно», сказано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что власти Чехии нанесли серьёзный урон двусторонним отношениям «без каких-либо оснований».

Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии, — заверили в министерстве.

5 июня МИД Чехии направило посольству России в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Напряжённость между странами обострилась после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами, и потребовали передать скульптуру России.

Как писал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Несколько высокопоставленных пражских чиновников, напуганные этой информацией, запросили себе государственную охрану.

Ожнако, по словам Бабиша, дело о российском яде оказалось вымышленным и было вызвано заведомо ложным обращением одного из сотрудников российского посольства в контрразведку.