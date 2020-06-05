МИД России пообещал «адекватный ответ» на высылку дипломатов из Чехии

Россия обязательно ответит на высылку двух сотрудников российского центра культуры из Праги. За такие провокации надо отвечать, заявили в министерстве иностранных дел РФ.
Чешская сторона, решившись на этот недружественный шаг, поступила «непорядочно и недостойно»,
Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии, — заверили в министерстве.
5 июня МИД Чехии направило посольству России в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
Напряжённость между странами обострилась после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами, и потребовали передать скульптуру России.
Как писал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Несколько высокопоставленных пражских чиновников, напуганные этой информацией, запросили себе государственную охрану.
Ожнако, по словам Бабиша, дело о российском яде оказалось вымышленным и было вызвано заведомо ложным обращением одного из сотрудников российского посольства в контрразведку.
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