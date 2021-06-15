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Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве: онлайн

14:05, 16 июня 2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проводят историческую встречу в Женеве. Эта встреча станет первой для Путина и нового главы Белого Дома. Впрочем, большая часть экспертов и политологов склоняются к тому, что особых прорывов и разрядки отношений двух стран ждать не стоит.

Ожидается, что переговоры продлятся 4-5 часов с учётом перерывов.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию саммита.

14:07 Путин поздоровался со швейцарским лидером и переговорил с ним на ногах после приезда на виллу.

14:04 Президент России Владимир Путин прибыл на женевскую виллу La Grange, где у него пройдут переговоры с американским лидером Джо Байденом.

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