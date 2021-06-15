Новая разрядка: легче не станет, но хоть рубль укрепится

Не секрет, что первоначально российско-американский саммит планировался в австрийской столице. Но череда скандалов, к которой оказался причастен канцлер Себастьян Курц, сделала такой выбор невозможным. Так или иначе, но Женева — старая дипломатическая столица Старого Света, где в 1985 году Рейган с Горбачевым начали очередную разряду. Притом что ничего конкретного тогда достигнуто не было. Видимо, нас ждёт повторение в общих чертах того исторического сценария. Вот и Владимир Путин не ждёт от своей встречи с американским коллегой значимых прорывов. И тем не менее важной составляющей российско-американских отношений всегда была возможность для президентов «посмотреть друг другу в глаза», то есть установить чисто человеческие отношения.

Самое удивительное, что на такой встрече явно куда сильнее настаивали американцы. И причина — слегка неустойчивые позиции Джо Байдена в самих Соединённых Штатах. Новый президент попал в не совсем традиционную для штатовских лидеров ситуацию. Во-первых, легитимность его победы на последних выборах, вопреки традициям американской демократии, отказывается признать Дональд Трамп, который грозит уже в августе вернуться в Белы дом. И плюс постоянные разговоры о физической и умственной несостоятельности старины Байдена («сонного Джо»), каждый неловкий шаг которого с пристрастием комментируется.

Потому-то его команде важно продемонстрировать, что президент не просто в отличной форме, но признан в качестве лидера в Западной Европе и уважаемого партнёра Россией. Что он на равных дискутирует с мировыми лидерами — Путиным, Меркель, Макроном. И готов поставить на место и Китай, и Иран. И все это в совокупности станет достойным ответом его недоброжелателям. А для этого необходимо было закруглить первое его европейское турне как раз диалогом с коллегой Путиным.

Конечно, сама атмосфера подготовки саммита не была безоблачной. Опять стали обвинять российских хакеров. Тут ещё возникли проблемы у электронных версий чуть ли не всех ведущих мировых газет. Не лучше в качестве прелюдии к такой встречи выглядело и заявление Антона Силуанова о том, что ФНБ решил полностью отказаться от доллара, на который в фонде до сих пор приходится 35%, заменив баксы на золото, евро и юани. Даже президенту пришлось частично дезавуировать своего министра, напомнив, что Россия не откажется от бывшего «зелёного» в своих торговых расчётах.

Сергей Бобылев/ТАСС

Тем не менее чем ближе был саммит, тем всё более сдержанно вели себя и Россия, и коллективный Запад. Официальные лица в Вашингтоне позволили себе заявить, что если хакерские атаки и велись из России, то Кремль вряд ли имеет к ним отношения. При Дональде Трампе таких «либералов» просто подвергли бы обструкции.

Весьма показательно выглядит и итоговый документ G7, в котором достаточно сдержанно остановились на общих противоречиях с Россией, не включив в их перечисление даже Крым. А заодно высказавшись за нормализацию отношений. И в Москве, и в Вашингтоне не без сожаления отметили и небывало низкий уровень двухсторонних отношений. А от дна, как известно, проще отталкиваться.

О ритуальных американских обещаниях поставить ультиматум России в случае, если она не откажется от своего «агрессивного поведения», и говорить нечего. Это такой боксёрский разогрев перед самим поединком. Атмосферу слегка разрядило решение Вашингтона не препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2», который и так практически готов.

Но это была не уступка России, а отражение курса на возобновление доверительных отношений с Европой. Что ещё раз подчеркнуло комплексность задач турне Байдена. Тем более что, по некоторым сведениям, Меркель обещала Байдену чем-то компенсировать будущие потери Украины. Так что, как и ожидалось, в Женеве Байден будет говорить с Путиным как бы от имени своих союзников, которые явно не заинтересованы в дальнейшем нагнетании ситуации. Лозунг Байдена «Америка возвращается!» в большей степени как раз и отражает возобновление доверительных отношений с европейцами.

Позиции перед переговорами самого Владимира Путина определяют две вещи. Во-первых, следуя своему обещанию самостоятельно определять «красные линии», он чётко обозначил первую, заявив в своем «хоккейном» интервью, что вступление Украины в НАТО для нас абсолютно не приемлемо. А значит, по такому пункту торг не уместен и попытка шантажа бесперспективна. Значит ли это, что Россия будет настаивать в целом на сохранении своего приоритетного влияния на всём постсоветском пространстве? Вряд ли, но вопрос явно будет подниматься.

Джо Байден Yves Herman/Keystone Press Agency/Global Look Press

И во-вторых, в стране явно пошло на спад протестное внесистемное движение, его лидеры так или иначе нейтрализованы. А это обстоятельство также укрепляет позиции нашего президента, какие бы претензии на этот счёт не выдвигали бы американцы. Конечно, фактор Навального будет озвучен американцами. Но уже, скорее, в плане общих гуманных принципов, а не политического козыря. Ставка на Навального уже явно отыграна. Американцам сейчас интересны не внесистемные бунтари. А наоборот, вполне системные деятели, входящие в российский истеблишмент и способные сыграть роль прозападных лоббистов.

О возможной тематике переговоров уже немало написано. Понятно, что встреча-знакомство охватит наиболее широкий спектр вопросам, по которым затем могут быть даны поручения о проработке. Но сам объявленный состав нашей делегации лишний раз подтверждает широкую тематику саммита. Тут и замминистра иностранных дел Сергей Рябков и начальник Генштаба Валерий Герасимов, что уже свидетельствует о серьёзном обсуждении чисто военно-стратегических вопросов. И заместитель главы АП Дмитрий Козак, курирующий вопросы отношений с Украиной и Белоруссией, и спецпредставитель президента по Сирии. Так что осуждение предстоит многоплановое.

Итак, на словах никто не ждёт кардинальных прорывов, а стороны, скорее, готовятся к тому, чтобы открыто зарезервировать свои позиции по ряду фундаментальных проблем. И главные итоги сведутся к восстановлению линий постоянных коммуникаций двух ядерных держав.

Но один положительный эффект саммита можно легко предсказать заранее: послы обеих стран вернутся к исполнению своих обязанностей. А значит, каналы продолжения консультаций заработают.

Да, ещё, возможно, рубль укрепится. И это уже неплохо.