Захарова оценила заявление G7 о «стабильных» отношениях с Россией

https://static.news.ru/photo/cfffa48a-cc60-11eb-b580-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала совместное заявление стран Группы семи (G7), касающееся отношений с Россией. В своём Telegram-канале она написала, что предсказуемость Москвы подтверждена годами и дело за странами «семёрки».

Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семёркой», у которой с этой сферой не очень, — пишет Захарова.

Она также отметила, что в обращении был традиционный призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение.

В Кремле решительно и последовательно отвергают утверждения лидеров западных стран о том, что Россия ведёт дестабилизирующую или агрессивную политику.

Ранее к сплочённым действиям призвал страны Запада министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, если Запад «мужественно воспользуется велением времени» и начнёт действовать «единодушно и действенно», то докажет устойчивость своей открытой экономической и общественной модели, в том числе в отношении Пекина и Москвы. Нынешний саммит Маас назвал «новым началом G7». Мероприятие пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Великобритании.