Глава МИД ФРГ призвал G7 к «действенному единодушию» в отношении РФ и Китая

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Архиепископ Юакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) умер на 69-м году. Это произошло в четверг, 10 июня, сообщается на сайте Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

В сообщении епархии говорится, что архиепископ умер после продолжительной болезни. Знакомый со священнослужителем директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев в беседе с РИА Новости сообщил,...