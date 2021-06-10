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Глава МИД ФРГ призвал G7 к «действенному единодушию» в отношении РФ и Китая

03:00, 11 июня 2021
Хайко Маас Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net via www

К сплочённым действиям призвал страны Запада накануне саммита G7 министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова публикует медиагруппа «Функе».

По словам Мааса, если Запад «мужественно воспользуется велением времени» и начнёт действовать «единодушно и действенно», то докажет устойчивость своей открытой экономической и общественной модели, в том числе в отношении Пекина и Москвы. Удастся ли добиться этого, напрямую зависит от самих европейцев, считает дипломат.

Только солидарная во внутренней и дееспособная во внешней политике Европа сможет получить необходимый вес в глобальном масштабе, — сказал дипломат.

Нынешний саммит Маас назвал «новым началом G7».

США вернулись на международную сцену. Мы, европейцы, говорим вам: «Welcome back», — заявил глава немецкого МИД.

Маас считает, что в рамках саммита G7 участники должны обсудить темы справедливого распределения вакцины от коронавируса, устойчивое развитие и тему глобального потепления.

Саммит G7 пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Великобритании.

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