Глава МИД ФРГ призвал G7 к «действенному единодушию» в отношении РФ и Китая

К сплочённым действиям призвал страны Запада накануне саммита G7 министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его слова публикует медиагруппа «Функе».
По словам Мааса, если Запад «мужественно воспользуется велением времени» и начнёт действовать «единодушно и действенно», то
Только солидарная во внутренней и дееспособная во внешней политике Европа сможет получить необходимый вес в глобальном масштабе, — сказал дипломат.
Нынешний саммит Маас назвал «новым началом G7».
США вернулись на международную сцену. Мы, европейцы, говорим вам: «Welcome back», — заявил глава немецкого МИД.
Маас считает, что в рамках саммита G7 участники должны обсудить темы справедливого распределения вакцины от коронавируса, устойчивое развитие и тему глобального потепления.
Саммит G7 пройдёт в традиционном формате с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Великобритании.