Москва и Вашингтон корректируют англо-русский разговорник

Итак, как все и ожидали, дата российско-американского саммита объявлена. Весьма характерно, что все утечки по поводу предварительных договорённостей шли именно со стороны США, подтверждая особую американскую заинтересованность во встрече.

А дальше удивительная тишина. Ни бравурных комментариев, ни подробных «с учёным видом знатока» прогнозов о том, как всё будет на самом деле. Нет, многое уже было сказано и написано, когда перспектива такой встречи только-только прояснилась. К тому же все понимают, что детали будут обсуждаться до самого преддверия диалога президентов. Тем более что Джо Байден прибудет в Женеву после своего участия в заседаниях G7 и руководящих органов НАТО, а значит, прилетит с неким общим западным месседжем для обсуждения.

Но вот что примечательно. Уже первые шаги сторон к этой исторической, после длительной паузы, встрече внесли в отношения России и коллективного Запада свежие нотки. Пусть мелкие и не слишком заметные для обывателя жесты уже вовсю отмечаются.

Да, Россия отсрочила до 1 августа введение против американского посольства рестрикций, запрещающих наём российской обслуги. Но есть вещи посерьёзнее. Вот президент Владимир Путин встречается в Сочи с представителями российского ОПК и очень подробно рассказывает о вооружениях нового поколения, которые уже ставятся на боевое дежурство в вооружённых силах страны. И ни разу не упоминает потенциальных противников. В его речи нет ни «агрессивных планов НАТО», ни «давления со стороны заокеанских ястребов». Нет в целом жёсткой лексики, которая в последнее время ему была свойственна, типа обещания «выбить зубы» тем, кто покусится на нашу Сибирь. И это также в некотором смысле аванс американской стороне.

AP Photo / Andrew Harnik/ТАСС

Перенесёмся за океан, где, конечно, не раскрывают навстречу России дружеские объятия. Но всё-таки. Мы уже отмечали, что штатовские официальные лица не связали хакерскую атаку на систему управления американского нефтепровода с сознательной вредоносной политикой российского руководства. Что они не преминули бы сделать ещё пару месяцев назад.

А тут вошедшая уже в легенду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вдруг решила осадить своих британских коллег, которые за эпизод с посадкой самолёта ирландской авиакомпании в Минске сразу же призвали карать Россию. Она отказалась как-то связывать действия Александра Лукашенко с Россией. Впрочем, заодно указали место и младшим британским партнёрам, которые полезли, что называется, поперёк батьки.

К слову, теперь и самому Лукашенко не удастся спрятаться за спину Путина. А это меняет и расклады перед их переговорами в Сочи.

И на таком фоне заявление самого Джо Байдена о том, что он считает санкции против «Северного потока — 2» уже опоздавшими и контрпродуктивными, не выглядит абсолютной сенсацией. Вот что значит поддержка в конгрессе, в медиа и в «глубинном государстве», Дональда Трампа уже обвинили бы в государственной измене.

Стороны мягко стелют перед своей встречей на высшем уровне, гасят излишние эмоции. Будут какие-то более масштабные уступки? Те же американцы намекают, что хорошо бы отпустить пойманного с поличным и осуждённого за шпионаж Пола Уилана и напавшего на наших полицейских Тревола Рида, как в своё время широкий по натуре Борис Ельцин выпустил штатовского агента Эдмонда Поупа. Но это вряд ли. Вежливость — одно. А демонстрация слабости — совсем другое.

Но вот после переговоров возможны и обмены заключёнными.