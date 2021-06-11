Джо Байден заблудился на саммите G7

https://static.news.ru/photo/793980ae-cacf-11eb-90fa-96000091f725_660.jpg

Американский президент Джо Байден в пятницу, 11 июня, заблудился на саммите G7 и случайно оказался в одном из ресторанов. Конфуз политика попал на видео. Запись обнародовали журналисты телеканала РЕН ТВ.

Саммит проходит в британском графстве Корнуолл. Президент США заблудился и случайно зашёл в ресторан. Там сидели посторонние люди, которые явно не ожидали встретить американского лидера. Некоторые из них, когда политик уже направлялся к выходу. поинтересовались, как проходит саммит.

Очень хорошо, — ответил Байден.

После этого неизвестная девушка взяла президента под руку и увела на улицу. Вероятно, это была представительница организаторов мероприятия.

Ранее бывший руководитель США Дональд Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и передать тому привет. В ходе предвыборной кампании на пост президента экс-глава государства неоднократно называл своего конкурента «сонным Джо».

Саммит Путина и Байдена намечен на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.