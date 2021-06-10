Трамп попросил Байдена не спать на встрече с Путиным

Не заснуть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал американскому лидеру Джо Байдену бывший руководитель США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Также Трамп
Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания, — говорится в сообщении Трампа.
В ходе предвыборной кампании на пост президента США Дональд Трамп неоднократно называл своего конкурента «сонным Джо».
Саммит президентов РФ и США намечен на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.
Ранее в Госдепе назвали темы, которые Байден обсудит с Путиным.