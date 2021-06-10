Трамп попросил Байдена не спать на встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/5065eb60-4567-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Не заснуть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожелал американскому лидеру Джо Байдену бывший руководитель США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Трамп попросил Байдена передать Путину привет.

Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания, — говорится в сообщении Трампа.

В ходе предвыборной кампании на пост президента США Дональд Трамп неоднократно называл своего конкурента «сонным Джо».

Саммит президентов РФ и США намечен на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.

Ранее в Госдепе назвали темы, которые Байден обсудит с Путиным.