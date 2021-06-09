Байден заявил, что кибератаки станут предметом дискуссий с Путиным

https://static.news.ru/photo/f79d61aa-c92a-11eb-8141-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Джо Байден будет обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита в Женеве тему кибербезопасности, но не знает, удастся ли ему достичь понимания по этой теме, сообщает РИА Новости.

Кто знает? Это станет предметом наших дискуссий, — заявил глава Белого дома.

Ранее Путин в ходе Петербургского международного экономического форума прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Москвы из-за атак на американский трубопровод и мясокомбинат. Он назвал эти обвинения чушью и подчеркнул, что видеть в произошедшем причастность Москвы просто смешно.

7 мая оператор трубопровода Colonial Pipeline сообщила, что хакеры получили доступ к 100 Гб данных с помощью вируса вымогателя. Эта атака отразилась на транспортировке бензина. Позже в СМИ появилась информация о возможной причастности к инциденту хакеров из России.

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки, будто бы ведущиеся с её территории. Он подчеркнул, что на Москве лежит обязанность по прекращению подобных действий.