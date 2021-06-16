Путин и Байден начали переговоры в узком составе

https://static.news.ru/photo/468b8daa-ce8f-11eb-8c9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден начали переговоры в узком составе. На встрече присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы двух государств смогут поговорить с глазу на глаз, если сами этого захотят. Время переговоров двух политиков никто не ограничивает. При этом в изначальном графике встреча двух лидеров тет-а-тет не значится. Песков подчеркнул, что это не свидетельствует о неготовности к такой беседе.

Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилёте в Женеву в среду. Об этом сообщили местные СМИ. Руководство кантона готовилось к встрече, но примет пожелания российской делегации.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с Владимиром Путиным. В Женеву политик прибыл без своей жены Джилл, которая сопровождала его в европейском турне. После приземления американский лидер долго не выходил из самолёта, из-за чего борт с российской делегацией должен был сделать несколько кругов над городом.

Ранее пятнадцать американских законодателей направили письмо Байдену с призывом к сотрудничеству с Москвой в ряде сфер. Речь идёт о контроле над вооружениями и борьбе с изменением климата. Конгрессмены поддержали саммит Байдена и Путина, заметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.