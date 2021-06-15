Конгрессмены США призвали Байдена сотрудничать с РФ в некоторых сферах

https://static.news.ru/photo/c04939f0-ce5b-11eb-bf5f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yves Herman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа из пятнадцати американских законодателей направила президенту Джо Байдену письмо с призывом к сотрудничеству с Москвой в ряде сфер. Речь идёт, в частности о контроле за вооружениями и борьбе с изменением климата, сообщает РИА Новости.

Надеемся, что в ходе переговоров вы отдадите приоритет сферам, в которых США и Россия смогут работать ради снижения напряжённости в спорных областях и сотрудничества по вопросам глобальной значимости, таким как контроль за вооружениями во избежание новой ядерной гонки, борьба с изменением климата, борьба с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства, — отмечается в послании.

Конгрессмены поддержали саммит Байдена и Путина, заметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.

Также они указали, что на долю Вашингтона и Москвы приходится 90% ядерных боеголовок в мире. Избежать наращивания ядерных потенциалов или даже ядерной войны поможет дипломатическое взаимодействие.

Кроме того, законодатели надеются, что по итогам саммита будет защищён суверенитет США и их союзников, и удастся мирно урегулировать некоторые конфликты, например, украинский.

Считаем, что вооружённый конфликт между Россией и Соединёнными Штатами был бы катастрофой для обеих стран, Европы, наших союзников и всего мира, — подчеркнули конгрессмены.

Ранее стало известно, что журналисты отметили некоторые новшества в прибытии американского президента Джо Байдена. Глава США прилетел в Женеву без жены, хотя Джилл сопровождала его в европейском турне. Также журналисты отметили, что у Байдена появился новый жест: вместо рукопожатия он прикладывает руку к сердцу. Президента США спросили во время протокольной съёмки, готов ли он к встрече с Путиным 16 июня. На это американский лидер ответил, что готов всегда.