Джо Байден прилетел на встречу с Путиным без жены

https://static.news.ru/photo/f8f40882-ce53-11eb-be22-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналисты отметили некоторые новшества в прибытии американского президента Джо Байдена. Глава США прилетел в Женеву без жены, хотя Джилл сопровождала его в европейском турне, сообщает Пятый канал.

После приземления в Швейцарии президент США долго не выходил из самолёта, из-за чего борт с российской делегацией был вынужден сделать несколько кругов над городом. Затем десятки машин с Байденом никак не могли покинуть аэропорт.

Журналисты отметили, что у Байдена появился новый жест: вместо рукопожатия он прикладывает руку к сердцу. Президента США спросили во время протокольной съёмки, готов ли он к встрече с Путиным. На это американский лидер ответил:

Я всегда готов.

Освещать встречу двух лидеров будут порядка 600 журналистов. Для получения аккредитации им нужен отрицательный тест на коронавирус. В пресс-центре на данный момент проходят последние приготовления. Между рабочими местами в качестве санитарных мер установлены пластиковые перегородки. Известно, что обедать вместе президенты не будут.

Как сообщалось ранее, администрация президента США уточнила время начала встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск).