Белый дом сообщил время начала встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/35b59000-ce41-11eb-b578-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США уточнила время начала встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск), пишет РИА Новости.

За десять минут до начала встречи Байден сфотографируется с Путиным, а также президентом Швейцарии Ги Пармелеоном. Расширенная встреча Байдена и Путина начнётся почти через час, в 15:55 мск. Второй раунд встречи состоится в 17.40 мск.

После встречи с Путиным Байден проведёт пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является для него достойным соперником. Об этом руководитель Белого дома рассказал на пресс-конференции саммита НАТО.