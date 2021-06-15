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Белый дом сообщил время начала встречи Путина и Байдена

04:20, 16 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США уточнила время начала встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск), пишет РИА Новости.

За десять минут до начала встречи Байден сфотографируется с Путиным, а также президентом Швейцарии Ги Пармелеоном. Расширенная встреча Байдена и Путина начнётся почти через час, в 15:55 мск. Второй раунд встречи состоится в 17.40 мск.

После встречи с Путиным Байден проведёт пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является для него достойным соперником. Об этом руководитель Белого дома рассказал на пресс-конференции саммита НАТО.

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