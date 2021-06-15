Белый дом сообщил время начала встречи Путина и Байдена

Администрация президента США уточнила время начала встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск), пишет РИА Новости.
За десять минут до начала встречи Байден
После встречи с Путиным Байден проведёт пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является для него достойным соперником. Об этом руководитель Белого дома рассказал на пресс-конференции саммита НАТО.