Байден отвёл Путину роль «достойного соперника»

https://static.news.ru/photo/89e0012c-cd4e-11eb-a9ce-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yves Herman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является для него достойным соперником. Об этом руководитель Белого дома рассказал на пресс-конференции саммита НАТО, сообщает РИА Новости.

Я встречал Путина, он умный и жёсткий. Я считаю, что он достойный соперник, — подчеркнул хозяин Овального кабинета.

Представители стран НАТО встречались 14 июня в Брюсселе. На встрече в верхах говорили о новой стратегии Альянса до 2030 года. Байден и Путин должны встретиться 16 июня.

Ранее стало известно, что действия Москвы привели Россию и США к низшей точке отношений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Дипломат добавил, что для президента США Джо Байдена цель встречи с российским президентом Владимиром Путиным — сказать, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений.