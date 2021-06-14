Блинкен обвинил Москву в «деградации отношений» с Вашингтоном

https://static.news.ru/photo/f67bd2ec-cd4a-11eb-ab16-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действия Москвы привели Россию и США к низшей точке отношений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен накануне саммита глав двух государств.

С нашей точки зрения совершенно ясно, безрассудные и агрессивные действия, которые Россия последовательно предпринимает — это ответственность, — отметил дипломат в беседе с MSNBC.

Блинкен согласился с оценкой, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке.

Это может быть единственное, в чём я согласен с Путиным, точное описание, — подчеркнул госсекретарь.

Дипломат добавил, что для президента США Джо Байдена цель встречи с российским президентом Владимиром Путиным — сказать, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. США к таким готовы и «предпочли бы их», указал Блинкен.

Он считает, что такие отношения оказались бы в интересах двух стран и всего мира. Но если Москва продолжит «безрассудные и агрессивные действия» в отношении Вашингтона или союзников, Белый дом «ответит решительно», отметил Блинкен.

Ранее стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил российских граждан с Днём России. Его заявление было размещено на сайте Госдепа. Он подтвердил, что США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона. По его словам, Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с российским правительством.