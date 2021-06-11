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Глава Госдепа поздравил россиян с праздником

08:10, 12 июня 2021
Энтони Блинкен Энтони Блинкен Фото: Ting Shen/XinHua/Ting Shen/XinHua

Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил российских граждан с Днём России. Его заявление было размещено на сайте Госдепа.

От имени правительства Соединённых Штатов Америки я поздравляю граждан России с Днём России. Этот праздник знаменует собой значительный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России,говорится в публикации.

В обращении Блинкен также подтвердил, что США выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают стремление россиян к демократии и верховенству закона. По его словам, Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с российским правительством в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.

Ранее по случаю Дня России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму. В телеграмме он назвал РФ «дружественной страной», а Владимиру Путину пожелал здоровья и больших успехов. Также Ким Чен Ын поздравил народ России, пожелав ему благосостояния и процветания.

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