Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России

https://static.news.ru/photo/e3e906a4-cb24-11eb-94c8-96000091f725_660.jpg Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщило агентство ЦТАК.

В телеграмме он называет РФ «дружественной страной», а Владимиру Путину желает здоровья и больших успехов. Также Ким Чен Ын поздравил народ России, пожелав ему благосостояния и процветания.

Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах, — заявил северокорейский лидер.

Он вспомнил, что страны связывают давние история, дружба и традиции и сейчас главное — сохранить эти отношения.

Ким Чен Ын и Путин впервые встретились во Владивостоке в апреле 2019 года. Они обсуждали двусторонние отношения, перспективы развития сотрудничества, а также обстановку на Корейском полуострове.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что истинным противником Северной Кореи являются США, которые просто «используют» южного соседа КНДР в качестве союзника.