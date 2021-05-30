Северная Корея назвала своего настоящего противника

https://static.news.ru/photo/740fff9a-a9d3-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истинным противником Северной Кореи являются США, которые просто «используют» южного соседа КНДР в качестве союзника. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Наша цель — не южнокорейские войска, а США, находящиеся там, за океаном. Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами, — говорится в материале комментатора ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоля.

По словам автора материала, власти Соединённых Штатов и Южной Кореи явно проявили свои агрессивные амбиции, потому они не имеют никакого права рассуждать об укреплении государственной обороноспособности КНДР или нарушении резолюций ЕС.

Ранее стало известно, что руководство США и Южной Кореи достигли договорённостей об отмене руководства по использованию ракет Сеулом. Данное руководство вводило ограничения на создание и эксплуатацию ракет, имеющих дальность полёта более 800 километров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию Корейского полуострова.