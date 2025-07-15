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15 июля 2025 в 10:36

Сеул выразил протест Токио из-за одного принципиального вопроса

Южная Корея выразила решительный протест Японии из-за территориальных претензий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сеуле выражают решительный протест Токио из-за притязаний Японии на острова Токто, сообщает пресс-служба МИД Южной Кореи. В Белой книге Японии по обороне за 2025 год, в частности, утверждается, что острова являются частью японской территории, а «территориальные вопросы, связанные с островами, остаются нерешенными».

Правительство Республики Корея решительно протестует против неоднократного предъявления правительством Японии несправедливых претензий на суверенитет над островами Токто, которые, несомненно, являются неотъемлемой частью территории Республики Корея, — говорится в заявлении официального представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Он назвал острова южнокорейской территорией с точки зрения истории, географии и международного права. В связи с этим Сеул «настоятельно призывает» правительство Японии «немедленно отозвать» свои притязания.

Острова Токто расположены к востоку от Корейского полуострова в Японском море. Необитаемые территории стали предметом разногласий после 1945 года, когда Корея освободилась от японского колониального господства. Острова контролируют ВС Южной Кореи, однако Токио продолжает официально провозглашать суверенитет над спорными территориями.

Ранее президент южнокорейской республики Ли Чжэ Мен допустил объединение страны с КНДР. По его словам, это может случиться через сотни лет при сохранении национальной общности.

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