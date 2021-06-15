Песков рассказал о возможных переговорах Путина и Байдена с глазу на глаз

https://static.news.ru/photo/557310dc-ce70-11eb-a0d9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе саммита на территории Женевы смогут поговорить с глазу на глаз, если сами этого захотят. Время переговоров лидеров никто не ограничивает. Об этом в эфире Первого канала сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В изначальном графике встреча двух лидеров тет-а-тет не значится, подчеркнул представитель Кремля. Однако данный факт не свидетельствует о неготовности к такой беседе. По словам Пескова, общение начнётся в присутствии следующих лиц: двух президентов, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Главы государств — они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор. Здесь встаёт вопрос целесообразности. Повестка дня настолько обширная, что, конечно, её уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело, — добавил пресс-секретарь Путина.

Также Песков сообщил, что лидерам России и США предстоит определиться, как быть с главами диппредставительств. По его словам, это будет решением президентов.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилёте в Женеву в среду, 16 июня, для участия в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает онлайн-издание Tribune de Genève со ссылкой на мэра Фредерику Перле.