Байден оценил готовность к встрече с Путиным

Саммит Россия — США намечен на 16 июня. Владимир Путин заявлял о необходимости наладить диалог со Штатами. По мнению российского лидера, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе. Предполагается, что в среду, 16 июня, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Также пройдут пресс-конференции двух президентов.
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