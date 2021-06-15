Байден оценил готовность к встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/4f5bb310-cdf9-11eb-8361-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pignatelli/EUC/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Глава Белого дома уже прибыл в Женеву, где состоится встреча глав государств. По прибытии в город журналисты задали ему вопрос о готовности к предстоящему мероприятию.

Я всегда готов, — подчеркнул он.

Саммит Россия — США намечен на 16 июня. Владимир Путин заявлял о необходимости наладить диалог со Штатами. По мнению российского лидера, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе. Предполагается, что в среду, 16 июня, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Также пройдут пресс-конференции двух президентов.