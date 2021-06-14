В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/788d3fbe-cda0-11eb-9fbd-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков также отметил, что в делегации от России примут участие глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков и другие.

Встреча пройдёт в Женеве на вилле Ла Гранж. Здание находится на берегу озера. Там уже соорудили шатёр для пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Президент США Джо Байден ранее отказался участвовать в общении с сотрудниками СМИ в компании своего российского коллеги.

На вилле главу РФ встретит президент Швейцарии, позднее на саммит прибудет Байден. Пройдёт традиционное совместное фотографирование, а после лидеры двух стран удалятся в библиотеку, где и пройдут переговоры.

Первое — это беседа в узком составе, потом — переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение, — отметил Ушаков.

Он добавил, что после перерыва на чай-кофе беседа продолжится, после неё состоятся пресс-конференции и после них уже саммит будет завершён. Лидеры двух стран вернутся на родину.

Накануне Путин заявил, что в отношениях с США важно искать компромиссы.