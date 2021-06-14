Путин заявил о необходимости компромиссов в отношениях с США

Фото: kremlin.ru

Елизавета Мележенкова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена, что его российский коллега Владимир Путин — «убийца». Об этом пишет MK.RU.

Я, конечно же, считаю, что президент Путин творил неприемлемые вещи, — заявил Джонсон. Премьер Британии также высказал мнение, что российский лидер якобы лично санкционировал использование газа «Новичок» для отравления экс-агента...