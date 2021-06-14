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Путин заявил о необходимости компромиссов в отношениях с США

14:46, 14 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в отношениях с США важно искать компромиссы. Об этом он сказал в интервью NBC.

Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон, — произнёс российский глава.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии, по темам Арктики и по ряду других направлений.

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