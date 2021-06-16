Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден продолжили переговоры в расширенном составе.
С российской стороны в делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, начальник Генштаба Валерий Герасимов, помощник российского лидера Юрий Ушаков.
От Соединённых Штатов за столом переговоров находятся американский госсекретарь Энтони Блинкен, посол США в России Джон Салливан, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.
По итогам мероприятия не планируется подписание никаких документов.
Ранее пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что Вашингтон планирует найти пути продвижения американо-российских отношений на саммите в Женеве. Она подчеркнула, что в Белом доме сохраняют за собой возможность введения новых мер в отношении России. При этом американцы хотят сделать так, чтобы отношения двух стран двигались вперёд.