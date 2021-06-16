Переговоры Путина и Байдена продолжились в расширенном составе

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского дипломата, чтобы выразить ему протест из-за нарушения воздушного пространства страны над территориальными водами в Балтийском море, говорится в заявлении ведомства.

16 июня Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить свой протест в связи с нарушением воздушного пространства, — указано в сообщении. Утверждается, что два военных самолёта якобы...