Найти пути: Псаки рассказала об ожиданиях США от саммита с РФ

https://static.news.ru/photo/3907a430-5b89-11eb-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Найти пути продвижения американо-российских отношений вперёд хотят США на предстоящем саммите в Женеве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, её слова приводит CNN.

Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперёд, — сказала Псаки.

При этом представитель Белого дома добавила, что США сохраняют за собой возможность введения новых мер в отношении России.

Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия, — сказала она.

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня.

В Госдепартаменте США рассказали, что на встрeче двух лидеров будут обсуждаться права человека, ситуация с Алексеем Навальным, арестованные в России американцы и другие темы. Вашингтон надеется, что в результате cаммита политикам удастся достичь договорённости о возвращении поcлов двух стран.