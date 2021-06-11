Найти пути: Псаки рассказала об ожиданиях США от саммита с РФ

Найти пути продвижения американо-российских отношений вперёд хотят США на предстоящем саммите в Женеве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, её слова приводит CNN.
Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперёд, — сказала Псаки.
При этом представитель Белого дома добавила, что США сохраняют за собой возможность введения новых мер в отношении России.
Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия, — сказала она.
Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня.
В Госдепартаменте США рассказали, что на встрeче двух лидеров будут обсуждаться права человека, ситуация с Алексеем Навальным, арестованные в России американцы и другие темы. Вашингтон надеется, что в результате cаммита политикам удастся достичь договорённости о возвращении поcлов двух стран.