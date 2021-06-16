Пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

https://static.news.ru/photo/d3ca5734-cea1-11eb-9241-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-конференция российского лидера Владимира Путина началась после завершения саммита РФ — США с американским лидером Джо Байденом. Онлайн-трансляцию ведёт Пятый канал.

Встреча двух лидеров стартовала около 14:00 на вилле La Grange в Женеве. Сначала политики провели переговоры в узком составе. В них также участвовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен, затем после перерыва мероприятие прошло в широком составе. С российской стороны кроме Путина и Лаврова там находились официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, помощник российского лидера Юрий Ушаков и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали Байден, Блинкен, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Эрик Грин.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.