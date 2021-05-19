В США намерены запретить признание суверенитета РФ над Крымом

https://static.news.ru/photo/1f4e5d12-b927-11eb-9c3a-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Инициатива поддержана единогласно, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что документ имеет название «Закон о непризнании аннексии Крыма», его ещё в феврале 2021 года внёс на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли. Он отметил, что ускорить принятие инициативы его просил представитель парламентского большинства Украины, с которым состоялся телефонный разговор перед слушаниями.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть всем членам палаты представителей. Если и они его поддержат, то дальше законопроект попадёт в сенат.

Ранее стало известно, что представители российского Министерства иностранных дел ответили американскому госсекретарю Энтони Блинкену на его слова о «злоупотреблениях» в Крыму. Реакция внешнеполитического ведомства, начинающаяся со слов «без вас обойдёмся», опубликована в Twitter.