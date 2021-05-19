В США намерены запретить признание суверенитета РФ над Крымом

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Инициатива поддержана единогласно, сообщает РИА Новости.
Агентство
Теперь законопроект предстоит рассмотреть всем членам палаты представителей. Если и они его поддержат, то дальше законопроект попадёт в сенат.
Ранее стало известно, что представители российского Министерства иностранных дел ответили американскому госсекретарю Энтони Блинкену на его слова о «злоупотреблениях» в Крыму. Реакция внешнеполитического ведомства, начинающаяся со слов «без вас обойдёмся», опубликована в Twitter.