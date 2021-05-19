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В США намерены запретить признание суверенитета РФ над Крымом

07:42, 20 мая 2021
Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, который запрещает федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Инициатива поддержана единогласно, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что документ имеет название «Закон о непризнании аннексии Крыма», его ещё в феврале 2021 года внёс на рассмотрение комитета демократ от штата Вирджиния Геральд Коннолли. Он отметил, что ускорить принятие инициативы его просил представитель парламентского большинства Украины, с которым состоялся телефонный разговор перед слушаниями.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть всем членам палаты представителей. Если и они его поддержат, то дальше законопроект попадёт в сенат.

Ранее стало известно, что представители российского Министерства иностранных дел ответили американскому госсекретарю Энтони Блинкену на его слова о «злоупотреблениях» в Крыму. Реакция внешнеполитического ведомства, начинающаяся со слов «без вас обойдёмся», опубликована в Twitter.

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