В МИД заявили, что США следует держаться подальше от Крыма

https://static.news.ru/photo/631dd290-9c29-11eb-9621-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американцам следует держаться подальше от Крыма и от России. Риски инцидентов в противном случае слишком высоки. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Так представитель ведомства прокомментировал в разговоре с журналистами проход американских военных судов в Чёрное море через Босфор. Ранее США уведомили об этом Анкару. В Чёрном море корабли будут находиться с 14–15 апреля по 4–5 мая. Данная операция, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, имеет «рутинный характер».

Как отметил Рябков, Штаты должны осознавать, что риски инцидентов очень велики.

Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет, — цитирует РИА Новости замглавы МИД РФ.

Как передавал NEWS.ru, по данным украинского издания «Главред», США рассматривают возможность направить свои военные корабли в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины. При этом больше пользы Киеву могло бы принести постоянное размещение группировки американских кораблей в регионе.