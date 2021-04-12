Украина призвала США оставить корабли в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/80170a5a-615d-11e9-829a-fa163e074e61_660.jpg Фото: navy. mil/Global Look Press

По данным украинского издания «Главред», США рассматривают возможность направить свои военные корабли в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины. При этом больше пользы Киеву могло бы принести постоянное размещение группировки американских кораблей в регионе.

Как полагает автор статьи, размещение кораблей США в Чёрном море могло бы стать сдерживающим фактором для России. Однако размещение большого количества потенциально противоборствующих сторон на небольшой площади может привести к росту напряжённости и риску начала реальной войны.

При этом журнал выражает уверенность, что на самом деле ни одна из сторон — США или РФ — не намерена воевать по-настоящему.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции сообщило, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе через Босфор в Чёрное море двух военных кораблей. В Чёрном море корабли будут находиться с 14–15 апреля по 4–5 мая. Данная операция, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, имеет «рутинный характер».

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что традиционно подобные заходы сопровождаются агрессивной риторикой. При этом Москва, по словам российского дипломата, не понимает целей США на Украине.

Ранее в США признали силу РФ в Чёрном море. Об этом писал NEWS.ru.