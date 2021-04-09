В США признали силу РФ в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/362a7308-9a88-11eb-b5f7-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией.

Такое мнение высказали эксперты американского издания The Drive. Его авторы отмечают, что американские эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt вскоре могут проследовать в Черноморский регион, и если это подтвердится, то их поход следует расценивать как сигнал Москве.

Однако именно Россия в случае боевых действий на начальном этапе получит преимущество, поскольку она нарастила число противокорабельных средств и развернула в регионе значительное количество самолётов.

И это в дополнение к модернизированному Черноморскому флоту, — отмечается в публикации.

Её авторы считают, что корабли и подлодки России представляют для вероятного противника серьёзную угрозу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операции американских военных кораблей в Чёрном море носят рутинный характер. США координируют свои действия с властями Турции в рамках Конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отказался более детально говорить «о гипотетических или будущих операциях».