В США признали силу РФ в Чёрном море

Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией.
Такое мнение
Однако именно Россия в случае боевых действий на начальном этапе получит преимущество, поскольку она нарастила число противокорабельных средств и развернула в регионе значительное количество самолётов.
И это в дополнение к модернизированному Черноморскому флоту, — отмечается в публикации.
Её авторы считают, что корабли и подлодки России представляют для вероятного противника серьёзную угрозу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что операции американских военных кораблей в Чёрном море носят рутинный характер. США координируют свои действия с властями Турции в рамках Конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отказался более детально говорить «о гипотетических или будущих операциях».