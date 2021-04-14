В МИД РФ призвали прекратить спекуляции на тему членства Киева в НАТО

https://static.news.ru/photo/1b9da5b2-9d3c-11eb-ae5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО следует прекратить спекуляции насчёт перспектив членства Украины в Альянсе, если организация в самом деле настроена на урегулирование кризиса в этой стране. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Если бы НАТО действительно хотела укрепить безопасность на Украине, внести свой вклад в улучшение ситуации в области безопасности в регионе в целом, НАТО <...> прекратила бы, наконец, спекулировать насчёт перспектив членства для Украины в Альянсе и предоставления ей плана действий для членства, — цитирует ТАСС российского дипломата.

Ранее Грушко возложил на Альянс ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. При этом он отметил много признаков, что Киев хочет эскалации конфликта в этом регионе. Дипломат отметил, что Москва наблюдает сосредоточение украинских войск на линии соприкосновения, появление тяжёлого вооружения там, где «оно в соответствии с минскими договорённостями не должно появляться».

Как сообщал NEWS.ru, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия вынуждена принимать ответные меры в условиях роста активности США и НАТО в Чёрном море. Патрушев задался вопросом, какие национальные интересы США преследуют в этом регионе, «если многие американцы понятия не имеют, где находится это море».