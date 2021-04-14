В МИД РФ возложили на НАТО ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе

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Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО несёт прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе. При этом он отметил много признаков, что Киев хочет эскалации конфликта в этом регионе.

Признаков было очень много. Усилились обстрелы, Киев несёт за это прямую ответственность. Ситуация отражается в докладах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, — заявил ТАСС Грушко.

Он добавил, что Москва наблюдает сосредоточение украинских войск на линии соприкосновения, появление тяжёлого вооружения там, где «они в соответствии с минскими договорённостями не должны появляться».

НАТО несёт прямую ответственность за ухудшение ситуации в Донбассе, — подчеркнул дипломат.

Как писал NEWS.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что НАТО занимается науськиванием и подстрекательством Киева к созданию напряжённости в Донбассе. По её словам, Евросоюз также следит за происходящим на юго-востоке Украины и всячески воодушевляет киевский режим. Она напомнила, что европейские политики не требуют от Киева покаяться в убийстве мирного населения и нет ни одного жёсткого публичного призыва к Киеву вернуться за стол переговоров и прекратить «международное политическое безобразие».