Захарова обвинила НАТО в науськивании Киева

https://static.news.ru/photo/f421b6c2-9d09-11eb-8bae-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Пресс-служба МИД РФ

Североатлантический альянс занимается науськиванием и подстрекательством Киева к созданию напряжённости в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НАТО — военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, Альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там [в Донбассе] происходит, а наоборот ещё больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди, — отметила дипломат в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По её словам, Европейский союз наблюдает за происходящим на юго-востоке Украины и всячески воодушевляет киевский режим. Она напомнила, что европейские политики не требуют от Киева покаяться в убийстве мирного населения и нет ни одного жёсткого публичного призыва к Киеву вернуться за стол переговоров и прекратить «международное политическое безобразие». Захарова подчеркнула, что Евросоюз ужесточил риторику в отношении России. Якобы Москва ответственна за провал происходящего на Украине.

Минские договорённости, публичную дипломатию, информационную политику, поддержку и в том числе оказание соответствующего влияния на стороны по реализации минских договорённостей, — мы свою часть работы сделали, — напомнила официальный представитель МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что в организации пристально отслеживают перемещение российских военных к границе с Украиной, что является крупнейшим усилением с 2014 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также главы МИД стран G7 потребовали от РФ прекратить «провокации» на границе с Украиной. Политики отметили, что передвижение военных по российской территории представляет угрозу и дестабилизирует ситуацию.