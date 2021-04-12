Страны G7 призвали Россию прекратить «провокации» у границ Украины

https://static.news.ru/photo/3dde809e-9bc3-11eb-bb5e-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: POOL/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также главы МИД стран G7 потребовали от России прекратить «провокации» возле границы с Украиной.

Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряжённость, в соответствии с международными обязательствами, — цитирует «Интерфакс» заявление G7, которое опубликовала председательствующая в этой группе Великобритания.

Указано, что страны G7 и ЕС обеспокоены масштабным усилением российских сил около границы Украины и в Крыму. Европейские политики подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия по достижению минских договорённостей, которые предпринимают в «нормандском формате» Германия и Франция.

Главы МИД ЕС намерены обсудить обострение конфликта в Донбассе на неформальном заседании 19 апреля. В Европе «очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следят за развитием ситуации».

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили сообщения о наращивании российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Чиновник отметил, что России необходимо прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границы с Украиной и в «оккупированном» Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова о российском «агрессивном поведении» девальвируются, чем чаще они произносятся.

Ситуация на юго-востоке Украины существенно осложнилась с наступлением 2021 года. Обе стороны конфликта рассказывают об участившихся обстрелах.