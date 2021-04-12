Главы МИД ЕС обсудят обострение конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/6a3eff2c-9b7f-11eb-9f9e-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Европейские политики обеспокоены обострением ситуации в Донбассе. Этот вопрос будет поднят во время неформального заседания министров иностранных дел ЕС 19 апреля.

Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следим за развитием ситуации, — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого приводит ТАСС.

За последние 24 часа на территорию Украины прилетели два военно-транспортных самолёта ВВС США C-130J Hercules. Один вылетел из немецкого Штутгарта, где находится военная база США, а другой из Риги. Всего с 2 по 6 апреля в страну прибыли минимум три военно-транспортных воздушных корабля США. Также из польского города Познань прилетел британский транспортный самолёт Bae 146-200. Там находится штаб 5-го корпуса армии США.

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что боевые действия в Донбассе могут начаться в случае навязывания такого сценария Украине. Если Москва перейдёт к открытым боевым действиям, тогда и Киев ответит контрнаступлением.

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что крупномасштабная война на юго-востоке страны может начаться, если Киев получит команду из Вашингтона. Он напомнил, что ВСУ разместили на линии разграничения группировку, которая насчитывает 96 тысяч военнослужащих и сотни танков. Азаров убеждён, что у украинских политиков есть соблазн начать войну, но это произойдёт в случае, если американцы примут такое решение.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена об обеспокоенности количеством войск на российско-украинской границе. По словам представителя Кремля, чем больше произносятся слова о российском «агрессивном поведении», тем больше они девальвируются.

Ситуация на юго-востоке Украины существенно осложнилась с наступлением 2021 года. Обе стороны конфликта рассказывают об участившихся обстрелах. 3 апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятилетнего ребёнка (позже оказалось, что мальчику было четыре года) на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Также пострадала 67-летняя женщина.