Блинкен и Столтенберг обсудили движение сил РФ на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/99ac48a4-9ba8-11eb-b951-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили сообщения о наращивании российских сил на границе с Украиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которых обсудили рост российской военной активности.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе иностранные государства усилили свою разведывательную деятельность с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств. НАТО по-прежнему продолжает финансовую и материально-логистическую поддержку украинских ВС.