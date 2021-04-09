В ДНР признали терактом гибель ребёнка в результате обстрела ВСУ

https://static.news.ru/photo/6d956118-9ab0-11eb-b011-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Гибель пятилетнего ребёнка в посёлке Александровское самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела украинскими военными признана терактом. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Возбуждённое уголовное дело касается гибели ребёнка <...>. Данное преступление квалифицировано как террористический акт, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин добавил, что согласно предварительным результатам следствия, к гибели ребёнка привёл сброс на жилой сектор неустановленного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Инцидент произошёл в начале апреля. Пятилетний ребёнок скончался от многочисленных осколочных ранений. Пострадала также его 67-летняя бабушка, но она осталась жива.

Украинские власти попросили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ разобраться в произошедшем, отметив, что в этой истории не всё сходится. Эксперты установить боеприпас, убивший ребёнка, не смогли.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в Донбассе. В ведомстве отметили, что украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.