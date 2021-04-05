В Крыму назвали карнавалом планы Киева по вторжению на полуостров

https://static.news.ru/photo/3148cef2-95ec-11eb-acc9-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Планы украинских властей по вторжению в Крым и предстоящие совместные учения с НАТО для отработки войны с Россией оценил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он сравнил действия Киева с карнавалом.

Все их планы по вторжению в Крым и возвращению полуострова под свой контроль напоминают карнавал, — цитирует его РИА Новости.

Молохов добавил, что украинские политики могут сколько угодно изображать из себя военных стратегов, но на самом деле они «боятся даже смотреть в сторону России».

Ранее NEWS.ru писал, что посетители одного из итальянских сайтов, комментируя статью о эскалации конфликта на Украине, высказались о том, готовы ли они воевать с Россией в составе войск НАТО в случае начала реального военного противостояния. Читатели отнеслись к этой идее без особого энтузиазма, посчитав войну с РФ бесперспективной. Они также отметили, что не горят желанием умирать за «ЛГБТ, педофилов, убийц и воров, то есть за представителей западной элиты».