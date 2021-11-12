«Россия никому не угрожает»: Песков о передвижении войск внутри страны

Передвижение Вооружённых сил России по своей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, потому что РФ никому не угрожает, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о возможности планирования Россией вторжения на Украину, передаёт ТАСС.

Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряжённости. Россия ни для кого не представляет угрозы, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что статья в американском агентстве является не первой публикацией, в которой США предупреждают о своей обеспокоенности передвижением Вооружённых сил России по собственной территории.

Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооружённых сил на нашей территории ни у кого не должно вызывать обеспокоенности, РФ ни для кого не представляет угрозу, — подчеркнул Песков.

В статье, опубликованной агентством Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, американские чиновники проинформировали европейских коллег о наличии тревоги по поводу возможной военной операции. Речь идёт о потенциальном вторжении РФ на территорию Украины.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби указал на «необычную» активность российских военных вблизи Украины. Он заявил, что любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США. По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские войска могут увеличить численность возле границ Украины в декабре-январе.

В свою очередь в МИД РФ сообщения о стягивании войск к границам Украины опровергли.