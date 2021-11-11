Bloomberg: США сообщили Евросоюзу о планах РФ по вторжению на Украину

Американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ранее российская сторона неоднократно опровергала подобные утверждения как неназванных источников, так и официальных лиц, которые не имели в дальнейшем никаких подтверждений.

Как сообщает агентство, чиновники США проинформировали своих европейских коллег о наличии опасений по поводу возможной военной операции. В Bloomberg уточняют, что в данном случае Штаты выражают тревогу из-за потенциального вторжения РФ на Украину.

В агентстве подчёркивают, что подобные оценки США основаны на данных, которым американские коллеги не спешат делиться с европейскими властями, однако предполагают всё же это сделать до момента, когда будет принято решение о «коллективной реакции». Как сообщают источники, оценки США якобы подкреплены так называемыми общедоступными доказательствами.

При этом близкий к Кремлю источник агентства указывает, что Россия в настоящее время не намерена устраивать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность к применению силы, если подобное окажется всё же необходимо. Ещё один источник добавил, что нападение как таковое маловероятно, однако имеются планы реагирования на провокации со стороны Киева.

Третий источник добавил, что узнать истинные намерения Москвы или предугадать её следующий шаг невозможно.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска могут увеличить свою численность возле границ Украины в декабре-январе. Согласно её сведениям, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует на приграничных территориях около 90 тысяч военнослужащих.

В свою очередь МИД РФ опроверг сообщение западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины.