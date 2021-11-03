Пентагон заявил о «необычной» активности военных РФ вблизи Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США, заявил представитель Минобороны на брифинге.

Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнёрами по этому вопросу, — сказал Кирби.

При этом Кирби не стал пояснять, какие именно «необычные» действия россиян так насторожили американцев, хотя начальник украинского Генштаба пояснил, что наращивания российских сил возле украинских границ нет.

В прошлом году Киев и ряд западных стран уже выражали обеспокоенность «агрессивными действиями» России в плане перемещения войск около украинских границ. Тогда российский МИД назвал эти заявления о потенциальном конфликте очередным вымыслом Киева.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска могут увеличить свою численность возле границ Украины в декабре-январе. Согласно её сведениям, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует на приграничных территориях около 90 тысяч военнослужащих.