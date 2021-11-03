В Минобороны Украины заявили о стягивании войск России к границам зимой

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска могут увеличить свою численность возле границ Украины в декабре-январе. Согласно её сведениям, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует на приграничных территориях около 90 тысяч военнослужащих. Её слова приводит телеканал «Украина 24».

Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь, — сказала она.

Маляр отметила, что происходящее на границе на сегодняшний день — это «вопрос оценки». По её словам, разведка регулярно оперативно передаёт данные, однако бить тревогу ещё рано. Чиновница подчеркнула, что риск эскалации конфликта существует постоянно.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал срок, за который российская армия разгромит украинскую. По его мнению, на это понадобится пять — семь дней. По мнению депутата, Киеву совсем не выгодно затевать войну с Москвой, о которой украинская сторона твердит в последнее время.