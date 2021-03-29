В Кремле прокомментировали эскалацию на востоке Украины

https://static.news.ru/photo/5206c824-9083-11eb-bc54-96000091f725_660.jpg Фото: modofukraine/instagram.com

Эскалация напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьёзную обеспокоенность в Кремле. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что проблема обсуждалась на уровне помощников президентов, в контактной группе, а также в рамках публичных заявлений. По словам Пескова, подобные провокации и рост напряжённости приводят к трагическим последствиям.

Накануне представители самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли из миномёта Горловку (город, находящийся под контролем сил ДНР).

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий и руководитель ИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает, что страны НАТО готовятся к войне с Россией. Он подчеркнул, что траты Альянса на вооружение в 23 раза больше, чем у России.