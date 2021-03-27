В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле Горловки

https://static.news.ru/photo/7a25e9c4-8f35-11eb-ba31-96000091f725_660.jpg Фото: Штаб «ООС»/facebook.com

Представители самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли из миномёта Горловку (город, находящийся под контролем сил ДНР).

Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Шумы — Горловка, посёлок шахты Гагарина, выпущено три мины калибра 82 миллиметра, — цитирует представителя ДНР в СЦКК РИА Новости.

Горловка расположена у линии соприкосновения сторон конфликта, город находится в 40 километрах к северу от Донецка. До начала вооружённых столкновений в нём проживало около 250 тысяч человек.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки», писал NEWS.ru. Среди них российский глава Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Политик поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины немедленно вылететь на место гибели украинских солдат в Донбассе, а представителям Трёхсторонней контактной группы инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности и в срочном порядке обсудить ситуацию на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки».

В штабе операции Объединённых сил Украины ранее сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих.