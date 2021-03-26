Украинские военные погибли под минами в Донбассе

https://static.news.ru/photo/9c1f1312-8e62-11eb-b92d-96000091f725_660.jpg Фото: niss.gov.ua

Четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли под миномётным обстрелом в зоне конфликта в Донбассе, рассказали в штабе операции Объединённых сил.

Кроме того, два солдата получили ранения.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединённых сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, — говорится в Facebook штаба.

Там выразили соболезнования семьям погибших. В штабе сообщили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы. Во данным Киева, «вооружённые формирования Российской Федерации» дважды нарушали режим прекращения огня, о чём украинская сторона сообщила в ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент проводит консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ, передавал NEWS.ru.