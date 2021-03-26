Зеленский проводит консультации с «нормандской четвёркой» из-за обстрелов

https://static.news.ru/photo/bf28f032-8e5b-11eb-b04f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины проводит консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе 26 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Алексей Арестович, передаёт РИА Новости. Ранее представители ВСУ заявили, что возле посёлка Шумы в Донецкой области в результате обстрела погибли четверо военнослужащих, а ещё двое получили ранения. Делегация Киева в связи с этим собралась на экстренное совещание.

Президент и глава офиса президента проводят активные консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» касательно грубого нарушения, в результате которого погибли наши военные. Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня. Без этого мы не видим перспектив. Мы сейчас будем добиваться на всех уровнях полного прекращения огня, — сказал Арестович.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если на это согласится Россия. Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в ТКГ, передавал NEWS.ru.