Глава МИД Украины рассказал, как завершить конфликт в Донбассе за неделю

https://static.news.ru/photo/3531262a-8c25-11eb-a68a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что конфликт в Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия. По его словам, важным остаётся вопрос, сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить.

Все пути решения понятны, много раз обсуждались и лежат на столе. А вот чего нет, так это зелёного света от Москвы, чтобы двигаться вперёд. Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний, а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины, то конфликт может быть решён легко и достаточно быстро, — отметил дипломат в беседе со словацким изданием Tyžden.

Он добавил, что с декабря 2020 года в Донбассе наблюдается ухудшение ситуации, при этом снижается эффективность переговоров в Трёхсторонней контактной группе с участием России, Украины и ОБСЕ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перед референдумом в Крыму в 2014 году украинские власти планировали вступить в вооружённый конфликт с Россией, но Запад отказал Киеву в военной помощи, опасаясь разозлить президента РФ. Об этом рассказал бывший секретарь Совета безопасности Украины (СБУ) Александр Турчинов. По его словам, на Западе сочли, что будет достаточно сдерживания РФ на дипломатическом уровне.