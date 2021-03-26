Зеленский проведёт срочные переговоры с Путиным из-за обстрелов в Донбассе

https://static.news.ru/photo/74fb7e62-8e6a-11eb-bd49-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки». Среди них российский глава Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Политик поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины немедленно вылететь на место гибели украинских солдат в Донбассе, а представителям Трёхсторонней контактной группы инициировать инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности и в срочном порядке обсудить ситуацию на уровне советников лидеров «Нормандской четвёрки».

В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами «нормандской четвёрки», — написал он в Telegram.

Политик отметил, что с начала 2021 года в Донбассе наблюдается рост эскалации.

То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду. <...> Нельзя допустить, чтобы процесс мирного урегулирования был отброшен на 100 шагов назад. Дальнейшее движение в выполнении всех других договорённостей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова — на Донбассе имеет воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина, — добавил он.

Накануне Зеленский государства провёл консультации с руководством стран «нормандской четвёрки» в связи с обстрелом позиций ВСУ в Донбассе.

В штабе операции Объединённых сил Украины сообщили, что в зоне конфликта в Донбассе под миномётным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины. Кроме того, два солдата получили ранения, писал NEWS.ru.