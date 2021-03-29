Киселёв заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

https://static.news.ru/photo/33c781c2-9070-11eb-b787-96000091f725_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает, что страны НАТО готовятся к войне с Россией. Он подчеркнул, что траты Альянса на вооружение в 23 раза больше, чем у России.

По его словам, подготовка к войне зашита в цифры военных бюджетов стран НАТО. В эфире телеканала «Россия 1» Киселёв выразил уверенность, что армия Североатлантического альянса не будет открыто нападать, поскольку несмотря на колоссальное финансирование «слишком слаба для этого».

Журналист считает, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для нанесения ущерба России. Киев может возобновить боевые действия в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что США хотят развязать войну на Украине. По его мнению, это нужно Вашингтону, чтобы контакты между Россией и Евросоюзом были затруднены и проект «Северный поток — 2» был сорван.

Политолог убеждён, что эскалация военного конфликта в Донбассе, в который будет втянута Россия, приведёт к тому, что Украина в течение очень короткого времени рискует оказаться в составе России. Эти события позволят Вашингтону давить на ЕС, чтобы ослабить Европу.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.